Sarah Lombardi: Völlig verzweifelt wegen Alessio! Sie ist mit den Nerven am Ende

Was sich letzte Woche bei einem Mama-Sohn-Ausflug von Sarah Lombardi (27) und Söhnchen Alessio abspielte, dürfte jede Mutter kennen: Der Vierjährige hat einen Wutanfall, weil er seinen Willen nicht bekommt. Alles schön live in Sarahs -Story mitzuerleben – auch ihre Hilflosigkeit bei Alessios Verhalten…

Sarah Lombardi ist mit ihrem Sohn auf der Kirmes in Wien, Alessio stoppt an einem Automaten, aus dem mithilfe eines Greifarms Spielzeug herausgezogen werden soll. Das will bei dem Kleinen aber nicht klappen. Deshalb muss Mami ran – aber auch bei der geht der Versuch schief! Während Alessio im Hintergrund immer lauter nörgelt, versucht Sarah immer hektischer, ein Kuscheltier zu erwischen. „Versuch Nummer acht oder so – was man nicht alles tut für den kleinen Prinzen“, kommentiert sie für ihre rund 1,3 Millionen Insta-Follower, die sie an der Szene teilhaben lässt. Und die dann auch miterleben können, wie Alessio sich irgendwann auf den Boden wirft und minutenlang bitterlich weint. „Ich verzweifel, aber da muss er jetzt durch“, erklärt Sarah fast schon entschuldigend. So richtig konsequent bleibt sie dann aber nicht – zum Trost kriegt der Kleine rasch eine andere nette Aufmerksamkeit.

Alessio ist in der Trotzphase

Nervenschonendes Einknicken oder pädagogisch sinnvolle Maßnahme? „Alle Kinder durchlaufen irgendwann zwischen zwei und fünf Jahren die sogenannte Trotzphase“, erklärt der Kinderpsychologe Dr. Arnd Stein gegenüber "Closer". „Diese oft energisch und lautstark bekundeten Willensäußerungen können Eltern den letzten Nerv rauben.“ Viele würden daher den Weg des geringsten Widerstands gehen. „Nachgeben ist bequemer, als einen Machtkampf auszuhalten. Alle Eltern wünschen sich, mit ihren Kindern in Harmonie zu leben.“

Sarah Lombardi und Julian Büscher: Jaa, zauberhafte News nach wenigen Wochen

Und Sarah ist bei Weitem nicht die einzige Promi-Mami, die regelmäßig an die Grenze ihrer Geduld stößt. Auch (32) zeigt öfter, dass es bei aller Liebe nicht immer leicht mit ihrem Sohn ist! Gerade postete sie mehrere Insta-Storys, in denen sie erzählt, dass ihr Sohn Ludwig (2) eigentlich ins Bett sollte, aber stattdessen viel lieber noch etwas mit ihr kochen wolle. Und da der Kleine, wie sie selbst zugibt, „immer das bekommt, was er will“, gab Mama Cathy wieder mal nach. Sie hat auch schon zugegeben, dass sie gelegentlich auf Tricks zurückgreift: „Gut, dass es Chips gibt und Kinder bestechlich sind. Vor allem mein Ludwig.“

Sarah Lombardi ist mit dem Problem nicht allein

(43) scheint ebenfalls auf das Prinzip Bestechung zu setzen – und kaufte Sohnemann Amadeus (9) gerade eine Xbox, damit er online Spiele zocken kann. Ein Beschwichtigungsversuch? Die Becker-Ex macht kein Geheimnis daraus, wie sehr sie das Mamasein manchmal anstrengt. Sie hat offenbar Angst, Fehler zu machen – jedenfalls folgt sie auf Instagram auffallend vielen Erziehungs ratgeber-Seiten. Doch gerade Experten sehen derartige Belohnungsroutinen äußerst kritisch. Hört das Kind zu oft: „Wenn du das eine machst, kannst du das andere haben“, entsteht ein bedenklicher Automatismus, bei dem der kleine Tyrann sich nur brav verhält, weil er eine Belohnung erwartet. Bleibt die Belohnung dann aus, ist das Geschrei groß, der Teufelskreis perfekt. Die Folgen für den Hausfrieden können auf Dauer gravierend sein, warnt Dr. Stein. „Das Kind gewinnt in Konflikten zunehmend die Oberhand, weil es nur lange genug quengeln muss, bis seine Forderungen erfüllt werden. Nicht selten drohen jahrelange Machtkämpfe zwischen Eltern und Kind.“ Das ist vermutlich auch den gestressten Promi-Mamas klar. Aber angesichts weinender Kinderaugen hart zu bleiben, ist nun mal leichter gesagt als getan…

Im Video unten seht ihr die heißen Knutsch-Fotos von und Julian Büscher: