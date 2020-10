Sarah Lombardi: Auswander-Beichte! Kehrt sie Deutschland den Rücken?

Bei einer Fragerunde auf Instagram sollten ihre Follower den Satz "Sarah, was hältst du von..." vervollständigen. Ein Follower wollte von der Sängerin wissen, ob sie sich ein Neuanfang in einem anderen Land vorstellen könnte. Sarahs Antwort: "Ich fühle mich in Deutschland schon sehr wohl – aber ich mag es auch total im Süden und in der Sonne. Vorstellen könnte ich es mir irgendwann schon."