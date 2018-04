Sarah Lombardi: Wundervolle Liebes-News!

Die letzten Monate waren für Sarah Lombardi wirklich nicht leicht. Nach der Trennung von Pietro Lombardi wurde die Sängerin öffentlich attackiert und musste damit leben, als „Ehebrecherin“ bezeichnet zu werden.

Fast wäre die 25-Jährige an dem Kummer zerbrochen. Doch sie sammelte ihre Kräfte, wagte einen Neuanfang und könnte heute kaum glücklicher sein. „Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Es war hart. Aber es hat mich viel stärker gemacht“, erklärt sie stolz. „Ohne diese Zeit wäre ich nicht die Sarah, die ich heute bin. Heute bin ich erwachsener, reifer. Egal, was jetzt in meinem Leben kommt: Ich glaube, dass ich dafür nun bestens gewappnet bin!“

Inzwischen kann sie sich sogar vorstellen, sich wieder zu verlieben. „Auf jeden Fall, ja! Ich bin so was von bereit für eine neue Liebe“, gesteht sie lachend. Hohe Ansprüche habe sie allerdings nicht. „Er soll auf jeden Fall sehr liebevoll sein, mich verstehen und mir viel Liebe geben“, so Sarah. Und wenn Pietro plötzlich auch eine neue Freundin hätte? „Ich denke, ich würde mich sehr für ihn freuen! Und er sich auch für mich!“