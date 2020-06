Sarah Lombardi zeigt Alessios Narbe

"Du bringst so viel Licht in unser Leben und hast uns gezeigt was wirklich zählt im Leben ... Wir lieben dich so sehr ... Mit all deinen Narben die zeigen, dass du stärker bist als Mama und Papa es je sein könnten. Unser Löwenherz", schreibt sie dazu bei Facebook.

Alessio ist eben ein Kämpfer! Heute geht es dem Kleinen gut und er entwickelt sich prächtig. Auf einem Video zeigt Papa Pietro sogar, dass Alessio gerade krabbeln lernt. "Jetzt ist nichts mehr sicher ... ", witzelt Sarah. Und sie blickt weiterhin positiv in die Zukunft: „Für uns ist unser Alessio gesund, auch wenn die Narbe am Herzen für immer bleiben wird. Er hat keinerlei Einschränkungen und wir blicken in die Zukunft mit positiver Hoffnung, dass es so bleiben wird. Gerade als Eltern möchten wir, dass Alessio ganz normal aufwächst.“