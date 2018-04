Sarah Lombardi zeigt ihre super schlanke Figur!

Es war ein langer Weg - doch der hat sich offenbar endlich ausgezahlt. Seit der Geburt von Söhnchen Alessio hatte Sarah Lombardi schwer mit den Baby-Pfunden zu kämpfen. Doch diese Zeiten sind vorbei! Sarah Lombardi ist wieder rank und schlank - und das präsentiert sie auch gerne ihren Fans!

Sarah Lombardi: Die Haare sind ab!

Sarah Lombardi: So groß war der Kilo-Frust!

Noch vor einem Jahr hatte Sarah Lombardi genug von ihrer Figur. Sie sagte den Pfunden den Kampf an. "Ich will jetzt mit Sport wieder richtig anfangen. Weil ich hab ja immer noch vier, fünf Kilo oder so. Die will ich auf jeden Fall runterkriegen", verkündete sie in den sozialen Netzwerken. "Ich bin jemand, ich möchte jetzt nicht spargeldünn sein. Das brauche ich nicht. Aber ich würde schon gerne wieder so sein wie vor der Schwangerschaft. Das wäre eigentlich toll. Und so würde ich mich auch wieder wohlfühlen. Weniger möchte ich auch gar nicht sein."

Ihr größtes Problem: Sarah liebt es zu naschen! "Mir fällt es schwer, Heißhungerattacken standzuhalten. Gerade in Stresssituationen greife ich häufig zur Schokolade. Auch wenn ich Alessio Essen mache und der das nicht isst, dann esse ich es eben", so die 25-Jährige.

Sarah Lombardi fühlt sich pudelwohl!

Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am Apr 17, 2018 um 10:45 PDT

Jetzt scheint die hübsche Sängerin ihr Ziel erreicht zu haben. Durch viel Sport und auch Disziplin hat sie endlich ihren Traumbody. Im schwarzen Badeanzug und knapper Shorts strahlt sie mit der Sonne um die Wette.

Ihre Fans sind jedenfalls total begeistert von der Verwandlung. Sie überhäufen den TV-Star mit Komplimenten. "Wow! Hammer Körper" oder "Sarah the Body! Respekt", schreiben sie unter den Post.

Doch Sarah sieht nicht nur top aus, ihr ist auch anzusehen, wie wohl sie sich in ihrer Haut fühlt. Und das genießt sie in vollen Zügen....