Sarah Lombardi: Zuckersüße Beichte!

Bei ist ordentlich was los! Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Sarah ab sofort bei "Das Supertalent" vor der Kamera stehen wird. Und auch bei "Das Traumschiff" feierte die Sängerin ihr großes Debüt. Definitiv ein voller Terminkalender! Doch wie schafft sie es, Familie und Job unter einen Hut zu bekommen?

Pietro Lombardi: Große Sorge um seine Gesundheit!

Sarah Lomabrdi ist Mama mit Leib und Seele

Obwohl Sarah beruflich alle Hände voll zu tun hat, würde sie niemals ihre Mama-Pflichten vernachlässigen! Ganz im Gegenteil sogar! Sarah erklärt gegenüber "Promiflash": "Alessio ist ja oft auch mit dabei, also beim 'Traumschiff' war er mit dabei, beim 'Supertalent' wird er auch mitkommen. (...) Ich glaube, für einen kleinen Jungen ist es das Schönste, trotzdem bei Mama zu sein, auch wenn sie arbeiten muss!" Wie goldig! Und was steht bei Sarah als nächstes an?

Darauf freut sich Sarah als nächstes

Wie Sarah erst kürzlich berichtete, wird sie in diesem Jahr auch für "Holiday on Ice" übers Eis fegen. Schon bei "Dancing on Ice" bewies Sarah, dass an ihr eine kleine Profi-Eisläuferin verloren gegangen ist. Ob sie Alessio bei diesem Abendteuer wohl auch begleiten wird? Wir drücken der jedenfalls für ihr Eis-Comeback ganz fest die Daumen und freuen uns schon jetzt auf ihren ersten Auftritt!