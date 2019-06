Sarah Lombardi: Zuckersüße Beichte!

Das Sarah Lombardi ihre Anhänger via Social Media gerne an ihrem Mami-Alltag mit Sohn Alessio teilhaben lässt, ist definitiv nichts Neues. Ihr neustes Update sorgt nun allerdings für ganz besonders viel Aufmerksamkeit...

Sarah Lombardi gibt niedliches Update

Wie nun via verrät, ist ihr süßer Spatz Alessio nun Windelfrei. So berichtet Sarah ihrer Community: "Viele werden jetzt wahrscheinlich sagen: Oh mein Gott, das ist doch eh schon viel zu spät und warum hast du das nicht früher hinbekommen. Was weiß ich, was ich wieder für Vorwürfe bekomme, aber Alessio geht richtig toll auf Toilette." Wie süüüüß! Doch damit nicht genug...

Sarah Lombardi lässt sich nicht aus der Ruhe bringen

Obwohl Sarah in ihrer Botschaft davon ausgeht, dass sie sich einige Negativ-Kommentare zu Alessios Fortschritt anhören muss, bewahrt sie einen kühlen Kopf und erklärt: "Er hat keine Windel mehr an und macht das richtig super. Das ist mir auch egal, ob er schon vier ist und das für einige Mamas und Papas schon viel zu spät ist, es gibt kein zu spät." Ehrliche Worte, die zeigen: So schnell lässt sich Sarah nicht aus der Ruhe bringen. Zum Glück!