Sarah Lombardi: Zuckersüße Familien-Beichte

Süße Familien-Beichte

Am Wochenende war das Trio wandern. Auf Instagram postet Sarah zwei tolle Schnappschüsse von dem Ausflug und schwärmt dabei in den höchsten Tönen von ihren beiden Männern! "Die Zeit mit meiner Familie ist einfach unbezahlbar", verrät die Sängerin. "Wir waren heute auf der Hängeseilbrücke Geierlay und sind insgesamt sogar 15 Kilometer gewandert. Alessio hat sich zwar verständlicherweise ab und zu mal beschwert, dass seine Beine schwer werden, aber mit ein paar kleinen Pausen und ein paar leckeren Snacks haben wir das richtig gut gemeistert. Die frische Luft und Bewegung tut einfach so gut. Ich freue mich jetzt aber erstmal auf eine heiße Dusche und auf unsere Lieblingsserie ganz kuschelig im Bett."

Auch Julian schwärmt auf seinem Instagram-Account in den höchsten Tönen von seiner neuen kleinen Familie. "Danke für deine unendliche Liebe mein Schatz. Ich liebe dich für immer", schreibt er zu einem süßen Foto von sich, Alessio und Sarah. Hach!