Sarah Lombardi: Zurück zu Pietro!

Durch "Deutschland sucht den Superstar" wurde Sarah Lombardi bekannt - dort hat sie sich auch in Pietro verliebt. Es folgte die Hochzeit, die Geburt von Alessio und dann die Trennung.

Kehrt Sarah Lombardi nun zu ihren Wurzeln zurück? Die Sängerin würde nämlich wieder unglaublich gerne zu DSDS gehen - jedoch nicht als Kandidatin, sondern als Jurorin. "Es wäre mega, in der Jury von 'Deutschland sucht den Superstar' zu sitzen. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen", erzählt Sarah Lombardi im Interview mit InTouch Online bei den ABOUT YOU Awards in München.

Sarah und Pietro Lombardi: Bei DSDS wiedervereint?

Und auch Pietro Lombardi würde gerne Juror der Castingshow werden - aber wie geht Sarah damit um? "Ich hätte kein Problem damit, wenn auch Pietro neben mir in der Jury sitzen würde", erzählt die Sängerin.

Bei "Deutschland sucht den Superstar" begann die Lovestory von Sarah und Pietro - die Fans wären jedenfalls begeistert, die beiden wieder in der Show zu sehen. An dem Ort, wo sich Sarah und Pietro kennengelernt haben. Ob sie 2019 jedoch wirklich zusammen in der Jury neben Dieter Bohlen sitzen, bleibt abzuwarten. Noch hat sich RTL dazu nicht offiziell geäußert.