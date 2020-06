Sarah Nowak & Dominic Harrison heiraten schon früher als gedacht

„Wir werden ganz bald heiraten - und zwar wenn die kleine Maus noch in meinem Bauch ist! Wir haben auch schon ein Datum und wir haben auch viel organisiert in den letzten Wochen“, erzählt Sarah überglücklich in ihrem YouTube-Video. „Wir werden heiraten am 11.11.17!“ Zumindest die standesamtliche Trauung soll also bereits in weniger als drei Wochen im kleinen Kreise stattfinden. Die große Traumhochzeit verschiebt das Paar hingegen auf das Jahr 2019 – für diese pompöse Feier scheint deutlich mehr Planung nötig zu sein, für die sie sich ausreichend Zeit nehmen möchten.