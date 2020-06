Sarah Nowak: Läuft da was mit Jay Khan?

Dass Sarah und Jay immer wieder Fotos posten, auf denen sie zusammen zu sehen sind, ist kein Geheimnis mehr. Doch ihr neuster Schnappschuss, der auf der Premiere von ‚Holiday on Ice‘ entstand, heizt die Gerüchteküche noch einmal heftig an.

„Beide noch ordentlich verschnupft aber frohen Mutes bei der ‚Holiday on Ice-Gala‘“, schreibt Jay zu dem Instagram-Schnappschuss. Beide lächeln happy in die Kamera und scheinen viel Spaß zusammen zu haben.

Auf ein gemeinsames Interview auf dem roten Teppich hatten sie allerdings keine Lust und zeigten sich nur in der Pause der Gala zusammen. „Lasst uns bitte in Ruhe. Die wollen, dass wir uns umdrehen, aber wir drehen uns nicht um“, lacht Sarah in einem Video, das Jay später auf seinem Account veröffentlichte.