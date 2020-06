Sarah Nowak: Mit diesem Spruch schockiert sie den Bachelor

Als sie in der Villa mit den anderen Kandidatinnen in der Runde saß, sprang das Playmate plötzlich auf und rief: "Ich muss ka****."

WHAT?! Hat sie diesen derben Spruch wirklich rausgehauen? Ja, hat sie!

Bei Facebook feierte die Blondine ihre Aktion jetzt noch mal. "Ich habe glaub gestern in Sekunden das ganze Weltbild der Männer zerstört", schrieb Sarah Nowak. "Haha auch Frauen gehen kaka machen. Aber ich kann euch beruhigen - es kommen nur Rosenblätter."

Ihre Fans reagierten jedoch weniger schockiert als viel mehr amüsiert auf ihr Statement. "Du bist einfach so locker und sagst was du denkst", "Dafür liebe ich dich", "Sarah, du bist so geil", "Ich hab mich auch köstlich amüsiert an der Stelle", lauten die Kommentare.

Bleibt zu hoffen, dass auch Oliver Sanne (28) ihren Humor versteht...