Sarah Nowak: Sorge um ihr Baby!

Bei Facebook verrät Sarah Nowak, dass sie gerade in der Klinik war und die Geburt angemeldet hat. Und sie gibt zu, dass sie in den letzten Tagen ein Ziehen im Bauch hatte. Dieses schien der Ex-Bachelor-Kandidatin Sorgen zu machen und so wurde es nun untersucht. "Waren heute in der Klinik und haben uns für die Geburt angemeldet. Es wird einfach echt langsam ernst. Das Ziehen habe ich übrigens auch direkt angesprochen und wurde dann natürlich gleich komplett durchgecheckt", schreibt Sarah Nowak an ihre Fans. Doch die Angst war unbegründet.