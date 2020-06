Sarah Nowak: Leidet unter ihrer Lungenentzündung

"Warum erwischt es mich immer und immer wieder? Was ich an Schmerztabletten und Antibiotika in den letzten 12 Monaten schlucke ist einfach furchtbar!", schreibt sie. Das klingt gar nicht gut. In den Kommentaren klärt sie auf, dass sie aktuell eine Lungenentzündung und eine Mittelohrentzündung hat. Und ihre Beschreibung lässt vermuten, dass sie ihre Krankheiten in den letzten Monaten immer weiter verschleppt hat.

Doch Sarah scheint deswegen nicht kürzer treten zu wollen. Nur wenige Stunden nach dem Arztpraxis-Post postet sie bereits ein neues Video. "Krank, aber trotzdem habe ich für euch etwas", schreibt sie dazu. Zudem stehen in den nächsten Tagen laut Tourplan auch weitere Termine in Clubs an.

Vielleicht sollte sie auf ihre Fans hören und ihrem Körper die Ruhe gönnen, die er offenbar dringend braucht.