Sarah & Pietro Lombardi: Erwarten sie Baby Nummer zwei?

Huch, haben wir da etwa alles was verpasst? Obwohl Sarah und Pietro Lombardi vor knapp anderthalb Jahren ihr Liebes-Aus bekannt gaben, scheinen sich die beiden mittlerweile wieder näher zu kommen. Dabei soll Sarah sogar wieder bei Pietro übernachten. Und obwohl die beiden immer wieder beteuern, dass ihre Beziehung rein freundschaftlich wäre, spricht jetzt ein Statement von Sarah eindeutig für mehr. Viele Fans gehen dabei sogar so weit, dass sie vermuteten, dass Sarah und Pietro erneut ein Baby erwarten. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Sarah und Pietro: Gemeinsamer Schnappschuss beim Sport

Sarah und Pietro Lombardi: Bekommt Alessio ein Geschwisterchen?

Auf "Instagram" teilt Sarah mit ihren Followers regelmäßig Updates aus ihrem Privatleben. So auch jetzt! Sie verkündet: "Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich mich heute noch gar nicht bei euch gemeldet habe. Aber ich habe echt das Gefühl, dass ich krank werde. Mir ist die ganze Zeit so übel und ich habe zu nichts Lust." Ehrliche Worte, für die ihre Fans eine eindeutige Antwort haben: Sarah ist schwanger! Durch "OK!" heißt es, dass Sarah schon während der Schwangerschaft zu Alessio immer wieder berichtete, dass sie unter Schwangerschafts-Übelkeit litt. Doch ist dies auch der Grund für ihr aktuelles Unwohlsein?

Sarah und Pietro Lombardi: Baby-News?

Ob Sarah und Pietro ihre Fans bald mit Baby Nummer zwei überraschen werden, ist unklar. Weder Sarah noch Pietro äußerten sich zu den wilden Baby-Spekulationen. Allerdings ist es momentan eher unwahrscheinlich, dass Sarah wirklich schwanger ist. Schließlich überraschte uns die schöne Brünette erst kürzlich mit Bildern, die ihren absoluten Traumbody zeigen. Von einem Baby-Bauch fehlt dabei absolut jede Spur...