Sarah & Pietro Lombardi: Heimliche Liebes-Treffen!

Als Sarah Lombardis Seitensprung an die Öffentlichkeit gelangte, ging ihre Beziehung in die Brüche. Pietro Lombardi machte immer wieder deutlich klar, dass er kein Interesse an einem Liebes-Comeback habe.

Doch offenbar nähern sich die beiden wieder an. Sie treffen sich nicht nur, wenn es um Söhnchen Alessio geht, sondern auch, wenn der kleine Knirps nicht dabei ist. So wurde der DSDS-Sänger nun bei einem Treffen mit seiner Ex erwischt. Beide trainierten zusammen in einem Kölner Fitnessstudio. Sarah knipste sogar Bilder von ihrem Verflossenen und lud sie im Internet hoch.

Viele Fans fragen sich deshalb, ob Sarah und Pietro wieder ein Paar sind oder daran arbeiten, ihre Beziehung zu retten. Seit einiger Zeit lobt der 25-Jährige sogar Sarahs Gesangs-Einlagen auf Instagram. Vor einigen Monaten wäre das noch undenkbar gewesen! Er überraschte seine Ex sogar mit einer süßen Video-Botschaft. „Vielen Dank, dass du für den Kleinen immer da bist. Du bist eine Power-Mama. Du kämpfst für den Kleinen jeden Tag. Das werde ich immer an dir schätzen. Egal, was passiert“, schwärmt Pietro.

Verschweigen die beiden also ein süßes Geheimnis? Besonders der kleine Alessio würde sich sicherlich darüber freuen, wenn Mama und Papa wieder zueinander finden...