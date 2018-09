Sarah & Pietro Lombardi: Wirbel um ihre Gefühle!

Reddit this

Seit der Trennung von Sarah 2016 geht (26) alleine durchs Leben. Dabei wünscht er sich sehnlichst eine Freundin! „Ich bin total der Beziehungsmensch“, erzählt der Musiker. Aber warum hat es bisher mit der großen Liebe nicht geklappt?

Der Grund ist traurig: Pietro steht sich selbst im Weg, hat Zweifel! „Heute muss ich mich fragen, ob eine Frau den Menschen will, oder mehr am Ruhm interessiert ist!“, klagt er. „Ich bin sehr vorsichtig!“ Erinnert stark an die Worte von Sarah, seiner Noch-Ehefrau.

Pietro Lombardi: Neue Liebe bei DSDS?

Vielleicht findet der smarte Sänger ja bei "Deutschland sucht den Superstar" seine Traumfrau! Schließlich hat er sich schon 2011 bei der Casting-Sendung verliebt, in Sarah. Zwar ging die Beziehung 2016 in die Brüche. Doch die Türen für eine neue Partnerin stehen offen! Denn als neuer -Juror lernt Pietro viele Mädels kennen, auch hinter den Kulissen! Die ein oder andere wird sein Herz höher schlagen lassen! Musik als gemeinsame Leidenschaft – da gibt es jede Menge Gesprächsstoff...

Pietro Lombardi: Scheidung! Jetzt spricht er endlich Klartext!

Und Pietro muss sich dann auch keine Sorgen mehr machen, ob seine Auserwählte es ernst meint. Denn bei DSDS steht sie dann selbst im Rampenlicht. In Sachen Liebe gibt es für ihn also wieder Licht am Ende des Tunnels!

Sarah Lombardi schwärmt von Roberto

Pietros Ex hat derweil ihr Glück gefunden. Es sind rund 200 Tage, die (25) wieder auf Wolke sieben schwebt. Aber meint es ihr neuer Freund Roberto wirklich ernst?

„Ich wusste natürlich anfangs nicht, ob er mich mag, weil ich Sarah – das Mädchen bin – oder Sarah die Sängerin“, gibt sie offen im Interview mit "Schöne Woche" zu. „Ich bin schon ein großes Risiko eingegangen!“

Hat sich das Spiel mit dem Feuer gelohnt? „Natürlich hätte ich mich in Roberto täuschen können“, weiß die Brünette. „Aber wenn man immer nur Angst davor hat, ausgenutzt zu werden – dann würde man nie mehr jemanden kennenlernen!“

So versteht sich Alessio mit Sarahs Neuem

Hoffentlich entpuppt sich Roberto zu einem echten Glücksgriff. Fakt ist: Er nennt seine Liebste liebevoll „meine kleine Prinzessin.“ Der größte Liebesbeweis: Er kümmert sich rührend um Sarahs kleinen Alessio (3)!

Sarah stand gerade für die Action-Show Fort Boyard vor der Kamera. Roberto kam sogar mit nach Frankreich! „Er hat im Hotel auf meinen Sohn aufgepasst, während ich gedreht habe“, erzählt sie begeistert. Ein Umzug zu ihrem Freund nach Berlin kommt für die Sängerin nicht infrage. „Ich will auf jeden Fall in Köln bleiben“, stellt sie klar. Aber womöglich zieht Roberto ja bald zu ihr!?