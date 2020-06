Sarah & Pietro: Mega-Quote für RTL II-Doku

Der Auftakt lief eher durchwachsen, die zweite Folge konnte aber bei den Zuschauern überzeugen.

Mit nur 5,7 Prozent ist die neue Doku-Soap mit Sarah und Pietro bei den jungen Zuschauern gestartet. Nun konnte die Sendung deutlich zulegen und erreicht grandiose Quoten von 7,8 Prozent. Insgesamt schauten 1,37 Millionen Zuschauer zu, wie „DWDL“ berichtet.

Nicht nur bei Sarah und Pietro, sondern auch bei den Geissens schauten deutlich mehr Zuschauer zu. In der Zielgruppe holten die Geissens sehr gute 8,5 Prozent. Insgesamt verfolgten das Format 1,4 Millionen Zuschauer. Auch wenn die Werte für RTL II hervorragend sind, spielten zur gleichen Zeit ProSieben mit „The Big Bang Theory“ und RTL mit „Wer wird Millionär?“ und „Undercover Boss“ in einer ganz eigenen Liga mit jeweils knapp 20 Prozent.