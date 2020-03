Sarah und Dominic Harrison: Baby-Geschlecht enthüllt!

Jetzt ist es raus! Seit Wochen versorgen Sarah und Dominic Harrison ihre Fans immer wieder mit süßen Schwangerschafts-Updates! Die jüngste Info sorgt nun jedoch für besonders viel Aufsehen! Der Grund: Sarah und Dominic Harrison enthüllen das Geschlecht ihres Babys...

Sarah und Dominic Harrison geben Baby-Geschlecht bekannt

In dem jüngsten " "-Video von Sarah lassen die und ihr Ehemann Dominic nun die süße Bombe platzen und verkünden das Geschlecht ihres Babys. So ist zu sehen, wie die beiden einen Ballon platzen lassen, aus dem rosa Konfetti auf die beiden regnet. Das Geschlechts-Geheimnis ist somit gelüftet: Sarah und Dominic bekommen ein Mädchen! Das so eine Nachricht von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar. So werden sie mit wieder Vielzahl von Komplimenten überschüttet...

Die Fans von Sarah und Dominic sind aus dem Häuschen

"Glückwunsch die Prinzessin wird in guten Händen sein", "Es ist ein Mädchen wie ich mich so sehr freue viel Glück" sowie "Oh ich wusste, dass es ein Mädchen wird", sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Post der beiden finden lassen. Ob uns Sarah und Dominic in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr süßen Updates dieser Art versorgen werden? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

