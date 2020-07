Sarah & Dominic Harrison: Neues Baby-Bild veröffentlicht! Doch alle achten nur auf ein Detail

Erst kürzlich lüfteten Sarah und Dominic das Geheimnis um den Namen ihrer kleinen Prinzessin. "Sie ist 51 Zentimeter groß, 3215 Gramm schwer und ihr Name lautet Kyla Harrison", verrieten sie in einem Youtube-Video. Die Resonanz könnte nicht besser sein. "Kyla Harrison. Oh mein Gott, was für ein wunderschöner Name", schwärmt ein Fan auf Instagram. Ein anderer findet: "Glückwunsch! Einen ganz tollen Namen habt ihr ausgewählt."

