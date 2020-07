Sarah und Dominic Harrison: Sie plaudern über den Baby-Namen!

Wie Sarah und Dominic Harrison jetzt verraten, wollen sie für ihr zweites Baby, wie bei ihrer Tochter Mia Rose, auch einen kurzen Namen wählen. So erklärt Sarah via "YouTube": "Ich mag extrem kurze Namen. Der Name war bei Mia schon ganz oben bei mir und wenn wir noch mal ein Mädchen bekommen, dann finde ich Aria so schön – Aria Harrison." Weitere Favoriten seien Amy, Lana, Kayla, Melodie und Claire. Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten! Doch nicht nur die Namensfindung scheint das Traumpaar gerade zu beschäftigen...