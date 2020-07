Sarah & Pietro Lombardi: Jubel-News! Jetzt besteht kein Zweifel mehr

Sarah unterstützt Pietro

Auf Instagram beweist Sarah jetzt erneut, dass sie richtig gut mit Pietro befreundet ist. Und sie beweist, dass man auch nach einer furchtbaren Trennung durchaus wieder zueinander finden kann. Nur eben auf einer anderen Ebene!

Um den Fans zu zeigen, wie gut sie sich mit Pietro versteht, nimmt Sarah in ihrer Story an der "Cinderella Challenge" von ihrem Ex teil. Dieser hat nämlich vor einigen Tagen seine neue Single "Cinderella" veröffentlicht und seine Fans dazu aufgerufen, bei der Challenge mitzumachen. Darin zeigen sich die weiblichen Fans des Sängers erst ungeschminkt, halten dann eine Hand vor die Kamera und sind plötzlich top gestylt.

Über die süße Unterstützung von seiner Ex dürfte Pietro sich sicherlich sehr freuen!

