Sarah & Pietro Lombardi: Privater Chat veröffentlicht!

Sarah veröffentlich einen privaten Chat

In ihrer Instagram-Story erklärt die Sängerin nun, dass sie tagelang kein Handy hatte und sich deshalb nicht bei ihren Fans melden konnte. Viele scheinen außerdem wissen zu wollen, warum sie Pietro nicht gratuliert hat. Um den Spekulationen ein Ende zu setzen, veröffentlicht die 27-Jährige prompt einen WhatsApp-Screenshot von einem Gespräch, das sie mit ihrem Ex geführt hat.

Darin teilt Pietro lachend einen Artikel mit Sarah, in dem geschrieben steht, dass sie ihm nicht zu seinem Geburtstag gratuliert hat. „Also, hier extra noch mal für Instagram und Co.: Happy Birthday nachträglich, Pietro Lombardi. Ist ja nicht so, als hätte ich ihm auch außerhalb von Social Media gratulieren können gestern“, schreibt Sarah amüsiert dazu. Zwischen den beiden herrscht also kein böses Blut!

Ausraster im Hotel! Was ist nur bei Pietro Lombardi los?