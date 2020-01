Sarah und Pietro Lombardi: Riesen Zoff um Alessio!

Reddit this

Show-Termine, Fernsehauftritte, Werbe-Shootings – läuft bei Sarah (27) und (27)! Und wenn die beiden mal nicht vor der Kamera stehen, dann hängen sie am Smartphone, um ihre Follower mit Insta-Storys zu versorgen… Aber was macht eigentlich Söhnchen Alessio, wenn Mama und Papa Kohle scheffeln? Die Antwort: warten! Statt sich allerdings mit Lego-Steinen oder Holzeisenbahn zu beschäftigen, sitzt der Vierjährige meist vor dem Fernseher oder hat ein Tablet in der Hand, wie man schon häufiger im Hintergrund der Insta-Storys beobachten konnte.

Pietro filmte ihn sogar schon beim Zocken mit der Spielekonsole. Klar, ein Shitstorm lässt da nicht lange auf sich warten: „Muss das wirklich sein, dass man einem Kleinkind schon ein Tablet oder Smartphone in die Hand drückt?“, motzt ein Follower. Auch Mama Sarah bekommt im Netz ihr Fett weg: „Vielleicht solltest du das Telefon weglegen und dich mit deinem Sohn beschäftigen“, empört sich ein User.

Haben Sarah und Pietro keine Zeit für Alessio?

Ob da zu Recht die Entrüstungskeule geschwungen wird? Studien haben zumindest gezeigt, dass Smartphone, & Co. sich insbesondere auf Kinder zwischen zwei und fünf Jahren negativ auswirken können. Das Bundesgesundheitsministerium warnt, dass bei häufiger Nutzung Konzentrationsstörungen und Probleme in der Sprachentwicklung möglich sind. Ob Sarah und Pietro diese Risiken bewusst in Kauf nehmen?

Wie anstrengend es sein kann, Kind und Job pädagogisch korrekt unter einen Hut zu bringen, wissen wohl die meisten Eltern. Doch Sarah gelobt Besserung. Sie möchte in diesem Jahr weniger oft zum Smartphone greifen. Und auch Pietros Motto lautet: „Kinder haben nur eine Kindheit. Darum mache sie unvergesslich.“ Mal sehen, ob die beiden ihre guten Vorsätze durchhalten können…

