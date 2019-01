Sarina Nowak: Dramatischer Zusammenbruch!

Reddit this

Große Sorge um Sarina Nowak! Das Curvy-Model brach kurz vor der "Dancing on Ice"-Show zusammen...

Nächstes Drama bei "Dancing on Ice"! Erst musste wegen eines Muskelfaserrisses eine Woche aussetzen, jetzt erwischte es auch Sarina Nowak.

Krankheits-Schock bei Sarina Nowak

Die Ex-"GNTM"-Kandidatin brach nach der Generalprobe zusammen. Sie bekam schlecht Luft und musste sich sogar übergeben. Glücklicherweise konnte sie in der Show weder antreten. "Gestern bin ich krank geworden. Es ging mir auf einmal richtig schlecht und hatte Schüttelfrost", erzählte sie im Einspieler. Natürlich litt darunter auch ihr Auftritt. "Man sieht dir an, dass es dir nicht gut geht und dass auch deine Leistung beeinflusst hat", urteilte Kati Witt. Trotzdem schaffte es Sarina auf Anhieb in die nächste Runde.

Sarina Nowak: Süße Baby-Beichte!

Sensationelles Comeback von Sarah Lombardi

Auch Sarah Lombardi stand nach einer Woche Zwangspause wieder auf dem Eis. Am Dienstag nahm sie das Training wieder auf. "Ich liebe sehr intensiv. Jetzt habe ich diese Liebe fürs Eis, und jetzt bin ich auch bereit, Dinge zu opfern", stellte sie klar. Der Einsatz hat sich gelohnt! Mit ihrer Performance zu "Wie schön du bist" von räumte sie die Bestwertung des Abends ab. "Genau so kommt man wieder aufs Eis zurück!", schwärmte Juror Cale Kalay,

hatte dagegen weniger Glück. Er konnte Jury und Publikum nicht überzeugen - und musste die Show verlassen.