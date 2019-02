Sarina Nowak: Let's Dance-Hammer!

Reddit this

Bei "Dancing on Ice" macht Sarina Nowak eine tolle Figur. Sehen wir sie demnächst auch auf dem "Let's Dance"-Parkett?

Sarina Nowak: Nächste Station "Let's Dance"?

Mit "Dancing on Ice" (sonntags, 20.15 Uhr, Sat.1) ist für Sarina Nowak ein großer Traum wahr geworden. "Als ich die Anfrage bekommen habe, habe ich micht total gefreut und wollte es unbedingt machen. Es ist halt einfach eine große Herausforderung und ich bin dankbar dafür, dass ich das Schlittschuhlaufen so kunstvoll lernen darf. Ich hatte da schon immer Lust zu, aber wann macht man so etwas schon?!", schwärmt sie im Interview mit inTouch.

Und wenn es nach ihr geht, wird es nicht die letzte Tanzshow für sie sein. Denn auch bei "Let's Dance" würde sie super gerne mitmachen. "Ja, auf jeden Fall! Ich liebe Tanzshows und das wäre eine weitere Herausforderung für mich. Also liebend gern", schwärmt sie.

Wechselt sie vom Eis also direkt aufs Parkett? Man darf gespannt sein.

Sarina Nowak im Playboy?

Doch so viel Lust Sarina Nowak darauf hat, das Tanzbein zu schwingen. So wenig Bock hat sie auf nackte Tatsachen. Denn auch wenn sie sich gerne freizügig bei Instargram zeigt, für den würde sie nie blank ziehen. "Nein, die Anfrage kam bereits…aber das ist nichts für mich", so die schöne Blondine.