Sarina Nowak: So geht es ihr nach ihrem Zusammenbruch!

Die Nachricht war ein Schock für ihre Fans! Bei der letzten Generalprobe zu Dancing on Ice kollabierte Sarina Nowak völlig unerwartet. Für ihre Fans ein absoluter Schreck-Moment. Doch wie geht es dem "Curvy Supermodel" nach ihrem Zusammenbruch?

Sarina Nowak wendet sich an ihre Fans

Via " " teilt Sarina nun einen Post mit ihren Fans, in dem sie verrät, wie es ihr nach ihrem Zusammenbruch erging: "Hey ihr Lieben, tut mir leid, dass ich mich erst so spät melde... Danke für eure lieben Nachrichten, Kommentare und vor allem auch für eure Anrufe. Danke für den tollen Support. Hab euch lieb!" Das so liebevolle Worte nicht lange unkommentiert bleiben, ist kaum verwunderlich.

Sarinas Fans sind gerührt

Wie unter dem Post der deutlich wird, stehen Sarinas Fans voll und ganz hinter ihrem Idol. So kommentieren sie: "Das macht nichts. Ich wünsche dir einen schönen Tag, liebe Sarina" sowie "Sooo hübsch und so sexy... Tolle Frau!" Mehr Fan-Support geht wohl kaum! Ist zu hoffen, dass die Sarina die nächsten Tage noch dazu nutzen kann, um sich wieder vollständig zu erholen!