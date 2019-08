Sascha Hehn: Trennung! Nun kommt die bittere Wahrheit raus

Steht der beliebte Schauspieler vor dem Scherbenhaufen seiner großen Liebe? Als Sascha Hehn sich vor Kurzem beim „32. Kaiser Cup“ zugunsten der Stiftung zeigte, wirkte er so gar nicht glücklich. Der Fernsehstar kam ohne seine Freundin Gloria (46), saß mit Bekannten am Tisch und trank. Und noch etwas fiel auf: Sascha Hehn trug seinen Liebesring nicht mehr! Was hat das zu bedeuten? Hat sich das Paar heimlich getrennt? Es spricht einiges für ein Liebes-Aus…

Als Frauenschwarm genoss der Schauspieler lange Zeit sein Leben in vollen Zügen und legte sich nie endgültig auf eine Partnerin fest. Bis er vor rund sechs Jahren seine Freundin Gloria traf. Mit der Agentur-Inhaberin sollte alles anders werden: „Ich möchte den Rest meines Lebens mit ihr zusammen sein. Sie tut mir gut, ganz klar. Mit ihr habe ich zum ersten Mal das Gefühl, angekommen zu sein“, schwärmte Hehn vor nicht allzu langer Zeit.

Sascha Hehn wollte Gloria heiraten

Und es sah so aus, als würden die beiden sogar schon bald Hochzeit feiern. „Gloria ist meine Frau“, erklärte Hehn liebessicher. Es passte einfach: Die beiden mochten die gleichen Dinge wie Angeln und die Natur, genossen das Landleben in seinem idyllischen Blockhaus in Mittergars am Inn, einem romantischen bayerischen Örtchen. Als Zeichen ihrer Verbundenheit trugen sie sogar schon Liebesringe.

Doch sein Ring fehlte nun bei der Golf-Veranstaltung in Bad Griesbach. Hatte Hehn ihn nur vergessen, vielleicht beim Händewaschen abgelegt? Oder hat das Ganze mehr zu bedeuten? Schon länger hat man ihn nicht mehr mit Gloria bei offiziellen Terminen gesehen. Es gibt Stimmen, die behaupten, die beiden wären längst getrennt. Stimmt das, wäre es für den -Star ein kleines Drama. Er hat für seine Gloria vieles aufgegeben. Auch seinen Job als „Traumschiff“-Kapitän. „Letztendlich habe ich aus Liebe zu ihr gekündigt“, gab er in einem Interview zu. „Ich denke, das war das Romantischste, was ich je für Gloria getan habe – nachdem sie mir gesagt hatte: ‚Schatz, du bist immer so lange weg.‘ “

Auch beruflich muss Sascha Hehn ein Aus verkraften

Als er Neujahr dieses Jahres als Kapitän Victor Burger Abschied vom Luxus-Dampfer nahm, ist es ihm sicher nicht leichtgefallen. Die Trennung von einer Rolle, die ihn fast das ganze Leben lang begleitet hat. Doch tapfer ging Sascha Hehn von Bord – und übergab (37) das Ruder. War das etwa alles umsonst? Und was ist vorgefallen?

Über eine lange Beziehung und die Frage, warum er nie geheiratet habe, sagte der Fernsehstar einmal: „Ich war nie ein Kostverächter. In einer Ehe muss man sich an Regeln halten. Treue zum Beispiel. Aber ich will nach meiner Fasson glücklich werden und mich nicht einschränken. Viele Männer sind jahrelang verheiratet – und trotzdem heimlich immer Jäger und Sammler geblieben. So etwas möchte ich weder mir noch der Frau zumuten…“