Sasha: Einbruch zu Weihnachten!

Was für ein Schock - und das ausgerechnet zu Weihnachten! Als Sasha und seine Frau Julia Röntgen zusammen mit ihren Eltern Weihnachten feierten, verschafften sich Einbrecher Zugang zum Haus von den Schwiegereltern des Sängers.

Bargeld und Schmuck wurden gestohlen

Sasha und seine Frau Julia sind immer noch erschüttert! "Wir haben den 24. Dezember bei Julias Eltern in Hennef verbracht. Am ersten Weihnachtstag sind wir dann alle zu ihrer Schwester nach Düsseldorf gefahren", so Sasha im Interview mit "Bild". Als Julias Eltern schließlich Abends wieder nach Hause fuhren, erlebten sie einen Schock!

"Jemand hatte das Badezimmerfenster aufgehebelt und war darüber eingestiegen. Alles war durchwühlt worden – auch die Koffer von Sasha. Wir haben sofort die Polizei verständigt. Am nächsten Tag kam die Spurensicherung. Alles sieht nach Beschaffungskriminalität aus. Es wurden keine großen Gegenstände gestohlen, sondern nur Bargeld und Schmuck", erklärt Julia weiter.

Sashas Schwiegermutter erlitt einen Schock

Sashas Schwiegermama erlitt sogar einen Schock und musste ins Krankenhaus. Doch es geht ihr jetzt besser. Aber auch an Julia und Sasha ging der Einbruch nicht spurlos vorüber. "Das Wissen, dass Unbekannte dich ausspioniert haben und in deinen privaten Rückzugsraum eingedrungen sind, hinterlässt ein sehr ekeliges Gefühl. Und jedes Geräusch macht jetzt auf einmal Angst", erklärt Julia "Bild".