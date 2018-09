Sasha & Julia Röntgen: Das Baby-Geschlecht wurde enthüllt

Reddit this

Mit einem süßen Schnappschuss verkündeten Sasha und Julia Röntgen damals die frohe Baby- . Dazu hielten sie eine blaue Ukulele in die Luft. Nun sind weitere Details zur Schwangerschaft bekannt.

Es wird ein Junge

"Wenn Sasha singt, bewegt er sich ganz wild", erklärt Julia Röntgen in einem Interview mit der "Gala". Mit dem "er" hat die Bald-Mama das Baby-Geschlecht verraten - es wird ein Junge! Die werdenden Eltern können es kaum erwarten, ihren Sprössling endlich in der Hand zu halten.

"Ich finde es toll, wenn ich mein Kind gleich auf den Arm nehmen kann. Diesen 'Bonding-Moment' möchte ich nicht verpassen", sagt der "If You Believe"-Interpret ganz stolz. Bei der Geburt will er unbedingt dabei sein. Der Sänger ist mit Julia seit 2015 verheiratet. Die 38-Jährige ist außerdem seine Managerin.