Sasha & Julia Röntgen: Überraschende Beichte über ihre Ehe

Eine klare Rollenverteilung in einer Beziehung kann ja helfen, so manchen Streit zu verhindern. Denn wenn klar ist, wer die Hosen anhat, gibt es selten Missverständnisse. Bei Sänger Sasha und seiner Ehefrau Julia ist das auf jeden Fall so! Da ist klar: Sie macht die Ansagen – er die Arbeit. Das verraten die beiden auch augenzwinkernd im Interview mit der Zeitschrift "Neue Post"...