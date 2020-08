Saskia Beecks: Erstes Lebenszeichen nach dem "Promi Big Brother"-Fail

Was für eine Enttäuschung! Eigentlich hatten sich die Fans von Saskia Beecks so darauf gefreut, sie ab Freitag bei "Promi Big Brother" zu sehen. Doch sie hat schon vor dem Einzug in das Haus das Handtuch geworfen! Statt Saskia wird nun Jenny Frankhauser an der TV-Show teilnehmen und sich der Herausforderung stellen.