Saskia Beecks: Neues Projekt mit Joelina Drews

steht mit Pia Tillmann wieder vor der Kamera. Doch offenbar plant die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ noch weitere Projekte.

Denn wie ein Schnappschuss verrät, hat Saskia Beecks mit Joelina Drews ein neues Projekt am laufen. Um was es da genau geht, wollte der Ex-Soap-Star aber noch nicht verraten. „Und was wir beide in der Zukunft vorhaben..? Haha, abwarten und Spannung halten“, schreibt sie zu einem Foto auf ihrer Facebook-Seite.

Auch auf der „Movie meets Media“ und der Berlinale haben sich Saskia Beecks und Joelina Drews öfter getroffen. Wollen die beiden vielleicht eine Kollektion herausbringen? Denn in ihrem Post verlinkte sie das Label „JN bei JN LLOVET“. Oder stehen die beiden bald gemeinsam vor der Kamera für ein TV-Format? Wir sind gespannt, ob Saskia das Geheimnis bald lüften wird.