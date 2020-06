Saskia Beecks: Was hält denn ihre Freundin hier in der Hand?

„Was hat die Dame vorn in der rechten Hand?“, fragt ein User auf ihrer Facebook-Seite. „OMG darf sie das?“, antwortete Saskia Beecks auf den Kommentar. „Ich finde es gut, dass immer mehr Leute aus der Öffentlichkeit einen Joint zeigen oder offen zu dem Thema Cannabis und die Legalisierung stehen. Alkohol bleibt nachweislich die schlimmere Droge“, findet ein anderer Fan. Die User sind geteilter Meinung. Während die einen es gut finden, dass einige Stars für die Legalisierung von Cannabis sind, finden andere, dass es nicht sein muss, sich so in der Öffentlichkeit zu zeigen.