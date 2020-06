Saskia Valencia: GZSZ-Star feiert sein Soap-Comeback!

Saskia Valencia wird allerdings nicht bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mitspielen, sondern bei „Sturm der Liebe“. In der ARD-Serie übernimmt sie eine Gastrolle. Als „Nina Kowald“ wird Saskia Valencia bei „Sturm der Liebe“ für mächtig viel Wirbel sorgen.

Chefkoch „André Konopka“ lernt Saskia bei einem Speed-Dating kennen. Er ist sich sicher, dass das endlich die Frau fürs Leben ist. Saskia will sich allerdings noch nicht auf eine neue Beziehung einlassen, denn über das Liebes-Aus mit Chris Henneberger ist sie immer noch nicht hinweg.

Zu sehen ist Saskia Valencia offenbar in der Folge 2439, welche wohl am 29. April um 15:10 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird.