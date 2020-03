"SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Dogge Lotte ist tot!

Reddit this

Dogge Lotte gehörte zum "SAT.1 Frühstücksfernsehen" wie Schnitzel zu Pommes. Seit 12 Jahren war sie fester Bestandteil der Sendung. Doch jetzt müssen wir Abschied von dem süßen Vierbeiner nehmen...

Marlene Lufen: "Mein Herz ist ganz schwer"

Lotte ist tot. Das teilte u.a. Moderatorin Marlene Lufen auf ihrem - Account mit: "Mein Herz ist ganz schwer. An diesem Wochenende ist unsere kleine Lotte gestorben. An diesem Wochenende ist unsere kleine Lotte gestorben. In Menschenjahren war sie schon über 80, hatte ein glückliches, gesundes Hundeleben hinter sich."

"Frühstücksfernsehen"-Alina Merkau: "Mein Baby hat mich ausgesaugt"

"Frühstücksfernsehen"-Moderatoren erinnern sich an Bulldogge Lotte

Auch Kollege Daniel Boschmann meldet sich bereits zu Wort. "Tschüss, Lotte. Sie war eine Kollegin - eine kleine, motzige, freche, wundervolle, verspielte Fellkugel, mit der ich jede Sekunde genossen habe", schreibt der Moderator auf Instagram. "Sie war insgeheim die Chefin im Studio und für viele Menschen ein fester, wichtiger und emotionaler Bestandteil unseres Frühstücksfernsehens."

Matthias Killing kann sich da nur anschließen. "12 Jahre, unzählige Sendungen. Unsere Spiele und Tricks. Ich werde Dich nie vergessen!! Du warst ein wundervoller Hund, ein Teammitglied", so der 40-Jährige. "Meine Augen weinen, aber Du hattest das tollste Zuhause."

Von diesen prominenten Persönlichkeiten mussten wir uns 2019 verabschieden: