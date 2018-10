Sat.1 Frühstücksfernsehen: Beliebter TV-Star wird Moderator!

Reddit this

Jochen Schropp selbst war von Beginn an ein großer Fan der Morningshow. "Als Zuschauer war das 'Sat.1-Frühstücksfernsehen' immer schon meine erste Wahl! Ich freue mich, das Team verstärken zu dürfen!", erklärt Jochen Schropp laut einer Mitteilung.

Schon ab diesem Monat wird Jochen Schropp das Team rund um Alina Merkau, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Christian Wackert und Marlene Lufen vor der Kamera unterstützen.

Foto: gettyimages

Jochen Schropp freut sich auf Herausforderung

Gemeinsam mit Marlene Lufen moderierte er zuletzt die Staffel von „Promi “ – sie dürfte sich also besonders auf Jochen Schropp freuen. Bereits im August moderierte er gemeinsam mit ihr eine Woche der Show am Morgen: "Bei meiner gemeinsamen Moderationswoche mit Marlene im August konnte ich mich davon überzeugen, wie viel Spaß und Abwechslung die Sendung mir als Moderator bietet!", verriet Jochen Schropp. Ab dem 29. Oktober moderiert er das Frühstücksfernsehen in Sat.1.