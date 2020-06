Sat.1-Moderatorin Alina Merkau ist schwanger

"Wir sind sehr glücklich", freut sich die hübsche Blondine.

Alina ist mittlerweile in der 16. Woche. Bis der Nachwuchs da ist, muss sie sich also noch einige Monate gedulden. Doch einen Vorteil hat die Mama in Spe jetzt schon: Als Frühstücksfernsehen-Moderatorin ist sie kurze Nächte immerhin gewohnt. "Mein Wecker geht um 3.03", verriet sie gerade in einem Interview.