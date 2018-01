In Sauna: Spanner filmt Nackte und stellt Videos ins Netz

Spanner-Schock in Berlin!

Ein bislang Unbekannter hat in den letzten Monaten in verschiedenen Saunen, Spas und Thermen in und im Umkreis von Berlin heimlich Filmaufnahmen von Nackten gemacht und die Videos anschließend ins Netz gestellt.

Wie der "Berliner Kurier" berichtet, habe der Spanner bisher über 20 Filme von vornehmlich Frauen im Internet hochgeladen.

Die Videos zeigten die unbekleideten Frauen dabei auch in der Umkleide, unter der Dusche und auf Liegen im Außenbereich von Wellnessanlagen.

Bisher gibt es laut Angaben der Polizei noch keinerlei Hinweise auf die Identität des Spanners, der seine Filme stets unter demselben Namen und teilweise unter Angabe der Örtlichkeit ins Internet stellt.

Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft bezeichnen die Handlungen des Unbekannten als "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches", bei einer Festnahme drohen dem Mann eine hohe Geldstrafe oder bis zu zwei Jahre Gefängnis.