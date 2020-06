Scarlett Johansson: 20 Millionen für Filmrolle

Wie die amerikanische Tageszeitung "New York Post" berichtet, scheuen die Verantwortlichen dabei keine Kosten und Mühen, um den Superstar für ihren Film zu verpflichten und sind bereit, ihr 20 Millionen US-Dollar zu zahlen, wenn sie bei dem Streifen mitmacht. Damit kann Johansson sogar Angelina Jolie übertreffen, die mit 19 Millionen US-Dollar bisher die Aktrice war, die für eine Rolle die höchste Summe geboten bekommen hatte - sie war damals in dem Action-Kracher "The Tourist" zu sehen. Johansson, die ihren Durchbruch in dem Film "Lost in Translation" schaffte, konnte gemeinsam mit ihren "The Avengers"-Kollegen bisher 1,35 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen einnehmen. Damit ist die Comic-Verfilmung der dritt-erfolgreichste Film aller Zeiten. Auf den Plätzen eins und zwei liegen die beiden Kassenschlager "Titanic" und "Avatar - Aufbruch nach Pandora". © WENN