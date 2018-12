Schäfer Heinrich: Es droht das endgültige AUS!

Reddit this

Durch die Dürre in diesem geriet Schäfer Heinrich in Existenz-Not, da seine Felder komplett ausgetrocknet sind. Das für den Winter bestimmte Futter musste der Bauer schon im Sommer an seine Tiere verfüttern.

Schäfer Heinrich ist komplett pleite

Droht seinem Hof nun das Aus? Schäfer Heinrich ist komplett pleite! „Das Futter für die Schafe langt nur von der Hand ins Maul. Ich habe kaum noch flüssiges Geld. Deshalb soll mir jetzt ein Unternehmensberater helfen, der meinen Hof komplett umkrempeln will, damit ich endlich rentabel wirtschaften kann“, sagt er in der „Bild“.

Von einigen Schafen muss er sich wohl trennen. „Meine Schafe sind doch meine Familie. Sie sind wie Brüder und Schwestern. Und die setzt man ja auch nicht so einfach vor die Tür. Aber es geht einfach nicht mehr anders. Mein Hof und meine Herde müssen schrumpfen“, so Schäfer Heinrich.

Seine Schafe kann er in der kalten Jahreszeit kaum noch ernähren – deshalb muss er sich jetzt Geld leihen. Schäfer Heinrich kann aber hoffen: Der er eine große Fanbase hat, bekam er zahlreiche -Auftritte und kann so seine Kasse wieder füllen.