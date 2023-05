Schäfer Heinrich: Jetzt verliert er vielleicht alles

Viele hätten sicherlich längst das Handtuch geworfen, doch nicht Schäfer Heinrich! "Niemals! Das bin ich meinen Eltern schuldig. Ich habe die Herde und den Hof von ihnen geerbt. Ich musste vor einigen Jahren schon meine Milchkühe verkaufen. Das war schlimm. Das soll mir mit meinen Schafen nicht passieren", verrät er. Und spricht gleichzeitig über seinen größten Traum: "Mein größter Wunsch ist ja, dass ich eine Frau finde, einen Erben zeuge und den Hof irgendwann übergeben kann."

Doch in der Liebe hatte der Bauer in der Vergangenheit kein großes Glück. "Ich verliebe mich immer in die falschen Frauen. Jetzt haben aber die Tiere Priorität. Vielleicht sollte ich ein Duett mit Helene Fischer singen. Oder Inka Bause. Das wäre die Rettung", grinst er.

Auch interessant

"Bauer sucht Frau"-Anna und Gerald Heiser: Ihre große Liebesgeschichte gibt es im VIDEO.