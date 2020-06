"Schwarzwaldklinik"-Star Johanna Liebeneiner: Trennung nach 25 Jahren

Jetzt will Johanna Liebeneiner erst einmal Single bleiben. "Es muss nicht sofort eine neue Beziehung her. Ich spiele am Pforzheimer Theater und genieße meinen Seelenfrieden", verrät die 72-Jährige weiter.

Johanna Liebeneiner spielte acht Jahre lang in der Serie "Schlosshotel Orth" mit. Vielen Zuschauern ist aber sicherlich auch aus den beliebten Sendungen "Tatort", "Der Bergdoktor" oder die "Schwarzwaldklinik".