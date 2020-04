Schauspieler James Drury ist tot!

James Drury war einer der wohl berühmtesten Cowboys der Welt! Seine Rolle Virginian in "Die Leute von der Shiloh Ranch" ist in die Seriengeschichte eingegangen. In insgesamt 249 Folgen begeisterte er die Zuschauer. Doch in den 70ern kehrte er der Schauspielerei den Rücken - und war nur noch vereinzelt im zu sehen. Jetzt ist James Drury tot.

Country-Sänger John Prine ist tot!

Das war die Todesursache von James Drury

Der amerikanische Schauspieler schloss am Montag in seinem Haus in Houston (Texas) für immer die Augen. Er wurde 85 Jahre alt und ist eines natürlichen Todes gestorben. Seine Sprecherin Karen Lindsey bestätigte die traurige Nachricht gegenüber dem " Reporter". James war im Laufe seines Lebens dreimal verheiratet und hinterlässt zwei Kinder. Seine letzte Frau Carl Ann, mit der er vor 40 Jahren den Bund der Ehe schloss, starb bereits im vergangenen Jahr.

Von diesen prominenten Persönlichkeiten mussten wir uns 2019 verabschieden: