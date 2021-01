Schauspiel-Legende John Richardson: Er verstarb im Alter von 86 Jahren!

Seine ersten Schauspielauftritte hatte der gebürtige Brite in der englischen Handelsmarine. Ende der 50er-Jahre übernahm er einige kleine Rollen, feierte seinen Durchbruch jedoch erst 1960 in Mario Bavas Horrorklassiker "Die Stunde, wenn Dracula kommt". In den 60er Jahren war John Richardson vor allem im italienischen Film vertreten. So war er in "John il bastardo" und "Django - Die Bibel ist kein Kartenspiel" zu sehen.