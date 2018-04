Schauspieler Chuck McCann ist tot!

Trauer um eine echte Hollywood-Größe! "Robin Hood"-Star Chuck McCann ist im Alter von 83 Jahren verstorben.

Chuck McCann starb an Herzinsuffizienz

Wie "Mirror" berichtet, starb Chuck McCann bereits vergangenen Sonntag an einer Herzinsuffizienz. Er hinterlässt seine Frau Betty und seine beiden Töchter Jennifer und Siobhan und den Sohn Sean.

Chuck McCann: Seit 60 Jahren im Showbusiness!

Chuck McCann begann seine Karrie bereits vor knapp 60 Jahren. Er arbeitete nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Synchronsprecher. So übernahm er zum Beispiel eine Rolle in "Robin Hood - Helden in Strumpfhosen", "Dracula - Tot aber glücklich" oder "All that Glitters" und lieh seine Stimme Figuren aus "Käptn Balu und seine tollkühne Crew" oder den "Ducktales".

Am bekanntesten war Chuck McCann in Amerika aber durch eine Werbung! Er war die Stimme von Kuckuck Sonny, der Figur der Cocoa Puffs Cerialien.

"Wir sind alle mit ihm aufgewachsen. Er war ein Pioneer", erklärt sein Pressersprecher Edward Lozzi traurig.