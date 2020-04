Schauspieler Dimitri Diatchenko stirbt mit 52 Jahren!

Dimitri Diatchenko ist tot! Der amerikanische Schauspieler wurde am 22. April tot in Florida aufgefunden, nachdem seine Mitarbeiterin die Polizei verständigte. Der 52-Jährige habe nicht mehr auf Nachrichten reagiert. Die Polizei konnte nur noch die Leiche finden. Ein Mitarbeiter berichtete, dass Dimitri vor kurzem einen Stromschlag erlitt und sich davon zu Hause erholen wollte. Ob das wirklich die Todesursache war? Das muss noch geklärt werden...

So erfolgreich war Dimitri Diatchenko

Dimitri blickte auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Durch seinen perfekten russischen Akzent spielte er oft russische Charaktere. U.a war er in "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels", "Chernobyl Diaries" und "Die Akte Jane" zu sehen. Außerdem spielte er in zahlreichen Serien wie "How I Met Your Mother" und "Bones – Die Knochenjägerin" mit. Jetzt müssen sich die Fans von ihrem Idol leider verabschieden.

