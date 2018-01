Traurige Nachrichten aus Hollywood: Comedian und Schauspieler Jerry Van Dyke ist tot. Er ist im Alter von 86 Jahren in seinem Zuhause in Arkansas verstorben.

Jerry Van Dyke wurde 86 Jahre alt

Jerry Van Dyke Frau Shirley bestätigte bereits am Freitag den Tod ihres Mannes. Wie in den amerikanischen Medien berichtet wird, soll sich der Gesundheitszustand des Schauspielers nach einem Unfall vor zwei Jahren immer weiter verschlechtert haben.

Jerry Van Dyke: 70 Jahre im Showbusiness

Seine Karriere begann Jerry Van Dyke in jungen Jahren beim Radio. Doch schnell lockte es ihn auch vor die Kamera und auch auf die Bühne. Und so spielte sich Jerry Van Dyke als Schauspieler und Stand-Up-Comedian schnell in die Herzen der Zuschauer. Seinen ersten großen TV-Auftritt hatte er 1962 an der Seite seines älteren Bruders Dick van Dyke.

Den meisten dürfte Jerry van Dyke durch die Serien "Teen Angel", "Diagnose: Mrd" oder aber "The Middle" bekannt sein.