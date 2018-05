Schauspieler Joseph Campanella ist tot

Hollywood muss sich von einer Legende verabschieden. Schauspieler Joseph Campanella ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Der Star starb am Mittwoch in seinem Haus in Kalifornien. Wie "Variety" berichtet, ist über die Todesursache nichts bekannt.

Joseph Campanella spielte in über 200 Produktionen mit

Seit den 50er Jahren stand Joseph Campanella vor der Kamera. Bis heute stand er für über 200 Produktionen am Set! Seine erste Rolle ergatterte er 1952 in der Serie "Suspense" - der Anfang einer großartigen Karriere!

Danach drehte er nicht nur Serien wie "Zeit der Sehnsucht", "Quincy" oder "Pacific Blue", sondern auch Filme wie "Meteor" oder "The Game".

Jetzt trauern die Fans um den Superstar...