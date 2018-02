Schauspieler Marie Gruber ist tot

Trauer um Schauspielerin Marie Gruber! Der "Go Trabi Go"-Star ist tot. Die beliebte Darstellerin ist im Alter von 62 Jahren gestorben.

Marie Gruber: Diagnose Lungenkrebs

Erst vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass Marie Gruber an Lungenkrebs erkrankt war. Ein Schock. Damals erklärte ihre Agentin noch "Bild":"Sie hat diese Volkskrankheit und nahm sich eine Auszeit. Im nächsten Jahr möchte sie wieder spielen." Doch jetzt ist der Vorhang für immer gefallen.

Schauspielerin Marie Gruber: Krebs-Schock

Marie Gruber: Ihre Kollegen trauern

Nicht nur die Familie von Marie Gruber und auch ihre Fans sind in großer Trauer um die Schauspielerin. Auch ihre Kollegen können es noch gar nicht fassen. Wolfgang Stumph erklärt gegenüber "Bild": "Ich bin sehr traurig. Maries Tod hat mich unvorbereitet getroffen. ,Go Trabi Go‘ war damals meine erste Kinorolle, und Marie stand mir als alter Hase zur Seite. Ich habe sie als großartige Kollegin, aber auch als eine warmherzige Mutter erlebt. Damals beim ,Stubbe‘-Dreh in Hamburg hatte sie ihren kleinen Sohn dabei. Erst heute wird mir klar, dass sie schon damals unter der Krankheit gelitten haben muss. Sie hat versucht, es geheimzuhalten. Die Kinder von Marie Gruber haben eine Mutter verloren, die Bühne eine große Charakterdarstellerin."